《七龍珠Z》魔人普烏配音員鹽屋浩三逝世 享壽71歲

日本資深配音員鹽屋浩三（塩屋浩三）20日因腦溢血過世，享壽71歲。而他所屬的經紀公司28日證實了死訊，表示喪禮遵照家屬意願低調舉行。

鹽屋浩三曾為《七龍珠Z》的魔人普烏配音。（圖／翻攝自X、Aoni Production）

經紀公司表示鹽屋浩三因腦溢血過世，享壽71歲。（圖／翻攝自Aoni Production）

鹽屋浩三曾當過童星，後擔任配音員的資歷相當豐富，除了《七龍珠Z》的魔人普烏之外，還包括《灌籃高手》高宮望、《火影忍者》地蜘蛛、《境界觸發者》鬼怒田本吉、《中華一番！》皇帝、《戰國BASARA》今川義元、《機動戰士鋼彈SEED》阿爾加伊里等知名角色。而他的弟弟鹽屋翼也從事配音工作。

鹽屋浩三的死訊曝光後，許多日本網友都感到相當震驚。

