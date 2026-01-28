《七龍珠Z》魔人普烏配音員71歲逝世！瞞8天曝光死因

資深配音員鹽屋浩三離世。（圖／翻攝自X）





日本資深配音員鹽屋浩三（塩屋浩三）聲演過眾多動畫、外國電影、遊戲角色，其中又以《七龍珠Z》魔人普烏最為知名；今（28）日其所屬的經紀公司發佈訃聞，證實鹽屋浩三在本月20日不幸離世，享壽71歲。

鹽屋浩三所屬的經紀公司青二製作，今日發佈訃聞：「本公司所屬演員鹽屋浩三（71歲），於令和8年1月20日因腦出血辭世。謹此通知，並對各界於其生前所賜予的厚誼，致以最深的感謝。」遵照家屬意願，葬禮僅限近親參加：「對於未能及時通知，我們深表歉意。」

鹽屋浩三配音資歷豐富，除了著名角色《七龍珠Z》魔人普烏之外，還聲演過《灌籃高手》高宮望、《火影忍者》地蜘蛛、《忍者亂太郎》第三協榮丸、《境界觸發者》鬼怒田本吉、《中華一番！》皇帝、《機動戰士鋼彈SEED》阿爾加伊里等動畫角色。



