丈夫偷吃「激戰片」藏隨身碟！正宮翻拍私訊嗆小三 一個動作「原告變被告」
新北市梁姓女子，從黃姓丈夫得的身碟當中存有老公與小三A女的性愛影像，憤而以手機翻拍後，於2024年12月，找到小三的IG帳號向對方興師問罪，並傳送其中4張截圖證明自己掌握2人偷吃的證據，A女因擔心影像外流，向警方報案對梁女、黃男提告，新北地檢署偵結後，依妨害性隱私起訴梁女，黃男則獲不起訴處分。
據指出，黃男與梁女結婚之後，又與A女在2024年3月29日至11月之間發生婚外情，2人多次發生性關係，並以手機拍下性愛影片，黃男則將2人翻雲覆雨的影片儲存在隨身碟內，後來梁女意外發現隨身碟內的影片後，以手機將畫面翻拍下來。
後來梁女找到小三的IG帳號，在12月7日透過私訊質問A女與其丈夫偷吃一事，並將其中4張翻拍的畫面傳送給對方，A女看見影像後，擔心會被外流，因此報警對梁女及黃男提告重製性影像及未經同意儲存影像等，案件被移送新北地檢署偵辦。
梁女接受偵訊時坦承翻拍傳送給A女；而A女指控黃男持有的影片是未經她本人同意的情況下私自儲存，但黃男辯稱，雙方發生性行為時，均有用手機拍攝，A女也會將她拍攝的影片傳給自己，並口頭同意可以將影片儲存下來，而影片亦非他交給妻子，是梁女自己從隨身碟中發現的。
檢察官認為，根據相關事證，梁女本可依法提出侵害配偶權訴訟，卻涉犯無故重製性影像罪嫌，對她提起公訴；黃男部分，經檢視相關影像的拍攝角度、A女神情，加上A女自陳知道黃男拍攝且衡量2人具有親密關係，因此黃男說法並非全然不可採信，此外查無其他積極證據，證明黃男犯行，最終對黃男做出不起訴處分。
