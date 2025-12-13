丈夫員旅返家「突提離婚」稱無小三介入 他提粿王情節酸：也去了美國？

一名丈夫員工旅遊回來稱「體會到一個人的自由」想與妻子離婚。（示意圖／Pexels）

一位人妻在社群平台《匿名公社》發文透露，本以為婚姻關係平穩，孩子也即將升上高中，生活逐漸步入正軌，卻在丈夫參加完公司員工旅遊返家後，突然被告知：「我想要自由，一個人生活很美好。」突如其來的離婚要求，讓她難以接受，也引發網友熱烈討論。

原PO說明，因孩子學業關係，她選擇留在家中陪伴，未參加丈夫的員旅。公婆雖住得近，也願意協助照顧孩子，但她仍認為陪伴重要。怎料丈夫返家後態度轉變，表示沒有外遇也沒有介入第三者，純粹是在獨自旅行期間體會到獨處的自在，與同事輕鬆互動的過程中，感受到「一個人生活很美好」。

這樣的言論如同一記重擊，打破原PO心中對婚姻的安全感。她提到，連公婆也認為兒子的決定太過衝動，勸她先別理會，但丈夫似乎早已下定決心，堅持要離婚。

面對丈夫突如其來的轉變，原PO心情難掩低落與困惑，一方面努力理解對方的想法，一方面也擔憂家庭未來的變化。她指出，丈夫承諾會把房子留給她與孩子居住，自己則另尋租屋處，並持續支付孩子的生活與學費支出。「一再重申是想要自由，我平常給的不夠嗎？」她在文末無奈詢問網友意見，「如果是你們，會答應離婚嗎？」

這篇貼文曝光後引發不少網友共鳴與討論。有留言表示，「沒問題啊，淨身出戶就給你自由」、「離乾淨一些，不用照顧公婆，以後他的父母生病，不用理，他就知道他想的自由是他狹隘了」、「當他說出口的那一秒，他對你跟孩子就只剩下責任而沒愛」、「答應可以離婚，但是條件是孩子監護權共同監護，但孩子跟他住由他照顧，不能只有他享有自由，而是要讓妳可以自由」。

也有網友質疑員工旅遊的地點與動機，留言稱「先生呼吸到自由的空氣」、「這故事好像在什麼粿王事件看過」、「也是去了美國嗎？」、「跟他去旅遊的只有一個女員工......或男員工」、「這個男的出去旅遊幾天回來就要搞離婚、這個問題很大沒有這麼單純、我不相信他沒有外遇、一定是為了外面的女人才會想跟老婆離婚」。

