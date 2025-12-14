丈夫婚宴遭主管灌醉！新娘暴怒得不到抱歉...下秒PO網公審下場曝

社會中心／洪正達報導

小琪的新婚丈夫在婚宴上醉倒，灌酒的勇哥卻無任何一句道歉，讓小琪氣炸上網公審勇哥。（示意圖／翻攝畫面）

台南女子小琪（化名）2023年間新婚宴客當天，丈夫阿文（化名）遭到主管勇哥（化名）不停灌酒，導致身體不適以至於婚禮流程無法完成，小琪為此相當憤怒，打算為丈夫出口氣，於是將勇哥的個資PO網公審，勇哥發現後提告，案經台南地院審理後，依違反個資法判處2個月徒刑，可易科罰金。

判決指出，2023年間6月間，小琪及阿文舉辦結婚典禮，沒想到宴客過程中，阿文遭到勇哥不停灌酒導致身體不適，使得婚禮流程無法完成，小琪對此相當憤怒，直到婚禮結束後小琪要求勇哥道歉，但勇哥不理會，使得她怒不可遏在臉書上公開勇哥個資、對話紀錄等，勇哥發現後前往警局報案提告。

案經地檢署偵結後將小琪起訴，並聲請簡易判決，案經台南地院簡易庭審理後，依違反個資法判處小琪2個月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

