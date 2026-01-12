丈夫家暴入獄！妻子無家可歸流浪 慘被3男輪流性侵

印度警方逮捕集體性侵流浪婦女的3名男子。（示意圖／Pixabay）





印度卡納塔卡邦胡布利發生一起駭人性侵案，一名女子在丈夫因家暴入獄後無家可歸，流浪途中竟被3名男子集體性侵還拍片PO上網，引發公憤。當地居民氣得暴打其中2名男子，甚至剃光他們的頭髮。

根據《indianexpress》報導，案發在當地時間昨（11）日深夜，3名嫌犯用食物跟金錢誘騙受害女子上車，把她載往偏僻地方灌酒後輪流性侵得逞，還拍攝女子的私密照片跟影片，事後在網路平台上散佈。

胡布利警察局長沙希・庫馬爾（N Shashi Kumar）表示，受害女子來自希瓦莫加（Shivamogga）地區，她約在一個半月前流浪到胡布利，平平時靠寺廟提供的食物維生，而侵犯她的3名嫌犯都是本地人。

這起案件引起當地居民憤怒，毆打了其中2名嫌犯，還剃光他們的頭髮再交給警方。警方表示，目前其中2名嫌犯因性侵遭立案調查，另一人涉嫌散佈性侵影片，同樣遭到警方拘留；；此外，被拘留的還有4名對嫌犯動用私刑的居民，全案還在調查階段。警方也提到，受害女子目前將由警方跟當地婦女與兒童福利部門安排收容。

