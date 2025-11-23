丈夫已亡4年仍「月月領」退休金 婦人詐領近60萬台幣下場出爐

女子以土葬方式掩蓋丈夫死亡，並未申請死亡證明，非法提領養老金逾四年。（示意圖／達志／美聯社）

大陸內蒙古一名女子隱瞞丈夫死亡事實，連續多年詐領退休金逾人民幣13萬元。近日，扎魯特旗人民法院依法對該案作出一審判決，被告人董某某因詐欺罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金人民幣15,000元（約新台幣6.6萬元）。

根據《紅星新聞》與《新重慶．重慶日報》報導，判決書顯示，董某某與丈夫張某某為合法夫妻關係，張某某於2017年12月去世後，家屬未辦理火化手續，也未向有關部門申報死亡事實，而是將其以土葬方式安葬於董某某住宅東南方的荒山中。

董某某明知丈夫已不具備領取養老保險金的資格，卻在2018年至2021年間持續提領其退休金，金額合計達人民幣133,933.96元（約新台幣59萬元）。直至案件曝光，董某某才被公安機關依法逮捕。2025年8月，她已將全部非法所得款項退還至當地社會保險服務中心帳戶。

法院審理認為，董某某以非法占有為目的，長期隱瞞配偶死亡事實並詐領保險金，涉案金額龐大，已構成詐欺罪。鑒於其落網後如實供述犯罪經過，具坦白情節，且在庭審中自願認罪認罰，並全額退贓，可依法從輕處罰。

法院於2025年11月10日作出判決，除宣告緩刑與罰金外，也明確被告人需在緩刑期內接受司法監督，不得再犯類似行為。此案經中國裁判文書網公布後，引發社會對於養老保險金制度監管與申報義務的關注。

內蒙古扎魯特旗人民法院對該起詐領退休金案件作出一審判決。（圖／翻攝自微博，紅星新聞）

