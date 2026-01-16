丈夫強押接客！還被迫與公公拍不雅片 悲慘人妻懷孕「不知生父是誰」

泰國一名人妻被丈夫威逼跟公公上床，拍攝性愛影片上網兜售，甚至被迫賣淫賺錢。（示意圖，photoAC）

泰國這樁社會案件簡直毀人三觀。一名20多歲的商店女員工，婚後沒等到幸福生活，反而被賣冰淇淋的丈夫當成提款機。丈夫為了多賺點錢，竟然逼老婆跟公公嘿咻，並親自掌鏡拍攝不雅影片銷往網路牟利，甚至把老婆推入火坑賣淫，荒謬行徑令人髮指。

渣夫強迫賣淫亂倫

綜合外媒報導，這名泰國人妻與賣冰淇淋的丈夫結婚才1年，對方卻因經濟拮据，威逼她與公公發生性關係，並將性愛影片傳上網販售牟利。另外，丈夫還強押她至摩鐵賣淫，為了怕她溜掉，丈夫甚至像保鑣一樣守在房門外，只要老婆反抗就拳腳相向。

悲慘遭遇令人哀淒

現在女方已經懷孕3個月，但因為被迫接觸的男性實在太多，連她自己都搖頭表示不知道孩子的爸是誰，處境令人倍感哀淒。警方接獲報案後迅速出擊，在1月7日前往男子住處搜查並將其繩之以法，警方現場查扣大量不雅影像作為鐵證，並透過手機通聯紀錄發現涉案人數眾多，目前正緊鑼密鼓地逐一清查身分。

婆婆得知真相崩潰

同時，警方也將涉案的公公帶回審訊，對方供稱確實曾與兒媳發生過1次性關係。這家人的婆婆得知真相後當場崩潰，表示自己完全被蒙在鼓裡，沒想到同床共枕的丈夫與一手拉拔的兒子竟然聯手凌辱虐待媳婦，除了感到痛心疾首，也對媳婦的遭遇感到萬分同情。

