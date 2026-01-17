丈夫手機偷藏裸女片！妻一看竟是「偷拍嫂子洗澡」 身體特徵成鐵證

（記者洪承恩／綜合報導）新北市爆出一起家庭偷拍醜聞，一名丈夫的手機被妻子翻看時意外發現「裸女洗澡影片」，追查後竟確認影中人就是同住的嫂嫂。檢警查出，男子早已在嫂嫂浴室天花板的抽風機位置暗裝攝影設備，長時間偷拍洗澡畫面。高院審理後認定證據明確，男子辯稱影片來自色情網站的說法反覆不可信，最終維持原審依「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」判處4月徒刑，全案定讞。

根據判決書內容，整起事件起於人妻偶然翻看丈夫手機，發現一段疑似在家中浴室拍攝的裸身洗澡畫面。因背景格局與家中相似，她將影片拿給嫂嫂確認。嫂嫂起初難以接受，但在看到影中女子的明顯特徵後，情緒潰堤，確認影像中的人就是自己，隔日立即報警。

示意圖／女子發現丈夫手機裡有裸女沐浴的照片，定睛一看發現是同住的嫂嫂被偷拍。（擷取自免費圖庫Pixabay）

檢警調查揭露，男子事前早已在嫂嫂的浴室暗藏攝影器材，鏡頭角度自天花板俯拍，畫面自然連貫，無剪接痕跡，顯示偷拍行為持續一段時間。警方也在裝置位置發現相關跡證，與影片內容相互吻合。

案件進入高院審理後，法官在法庭上勘驗影片，確認浴室格局、動線與嫂嫂住處完全一致，更以身體特徵作為決定性證據，排除影片來自色情網站的可能。嫂嫂也當庭指認影中人確為自己，影片流出過程與證人證述相互印證。

男子則一路否認犯行，辯稱影片是網路下載、來源不明，甚至改口表示「不會下載影片」。然而法院指出，他在警詢與各階段的說詞前後矛盾，加上影片原本就存放在其個人手機內，妻子與嫂嫂的證述一致，明顯與他的辯解矛盾。

高院最終認定，男子身為小叔卻偷拍嫂嫂最私密的沐浴畫面，嚴重侵害性隱私與生活安寧，且對象為同住家人，情節更為惡劣。維持原審量刑4個月、得易科罰金，並沒收相關影像，全案正式定讞。

