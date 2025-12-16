丈夫拖行妻拿刀嚇人 狗狗遭砍傷警方處置引爭議

警獲報到場，婦抱狗求助。（圖／TVBS）

家庭暴力案件中，一名身穿藍色外套的婦人在家中遭丈夫拿刀恐嚇並被拖在地上，過程中她的愛犬不幸受傷。當警方抵達現場時，婦人抱著受傷的狗向警方求救，雖然自身驚嚇未定，但首要擔憂仍是愛犬的傷勢。警方在確認婦人無明顯外傷後僅抄錄資料，告知若需提告可再聯繫，未將涉案丈夫帶離現場，此舉引發婦人親友質疑警方處理不當。法律專家指出，雖然當時雙方已無衝突且丈夫不屬現行犯，但警方應更積極保護受害者，將其帶離危險環境。

警獲報到場，婦抱狗求助。（圖／TVBS）

當警方接獲家暴案件報案趕到現場時，發現一對夫妻正在門口。身穿藍色外套的婦人抱著狗向警方求救，聲稱丈夫把她拖在地上並拿刀子威脅她，結果不慎砍傷了她的愛犬。儘管婦人自己也嚇壞了，但她首要關心的是受傷的愛犬，急切地請求警方協助治療。

廣告 廣告

在現場，丈夫否認使用刀砍狗，解釋說是他丟菜刀時可能碰到了狗。警方隨後關心婦人是否受傷，經初步檢視後發現婦人沒有明顯外傷，便開始抄錄相關資料。然而，警方接下來的處理方式引發了婦人親友的質疑。警方告訴婦人：「妳有受傷的話，妳再去醫院驗傷，有要提告再來找我們。」

這種處理方式讓婦人感到不安，因為她剛剛才遭到丈夫拿菜刀恐嚇並被推倒在地，事後越想越害怕，但恐嚇她的丈夫卻沒有立即被警察帶走。丁昱仁表示，警察到達現場後，應該提高警覺心，除了詢問被害過程外，還應該考慮如何協助被害人，例如將被害人帶離現場，或詢問是否需要直接到警察局提起傷害或恐嚇的告訴。

婦人的親友擔心警察離開後，丈夫的情緒可能更加激動，對警方沒有採取積極作為感到不滿。不過法界人士強調，當警方到場時，雙方已經沒有衝突，因此丈夫不屬於現行犯，警方無法強行帶走，但應該保護婦人將她帶離現場。雖然這次事件幸未造成嚴重傷亡，但法律專家提醒，在類似情況下，受害者可以立即告知警察家中有監視器，交由警方留存作為證據，以保障自身權益。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

搬家爭吵！台中夫持棍砸車窗 妻子坐車內嚇到尖叫鄰居全驚醒

台男毒駕險撞巴西人！警聞「K味飄散」車內還藏「喪屍煙彈」

台中好甜百大店遭「逆向車」撞翻攤位 肇事者躲3天不出面

台中驚傳隨機暴力？公園腳踏車男持刀嚇女 西屯菜市場酒瓶男疑攔車遭逮

