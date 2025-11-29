丈夫杜拜被押還繼續玩？ 妻喊冤：重重程序讓她寸步難行

雲林一名陳姓男子日前在阿布達比轉機時遭警察帶走失聯多日，目前已平安獲釋。陳妻昨晚吐露心情，表示丈夫疑因與陌生嫌犯同名，才被冤枉帶走，甚至還被質疑，為何丈夫都被押走了還繼續旅遊，她則表示重重程序下讓她寸步難行。

陳男在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，目前人已獲釋。

陳妻無奈坦言，事發後多次詢問駐外館處與外交部為何丈夫會被帶走，卻都沒有得到答案，這幾天她內心煎熬，想直接到杜拜探視丈夫，卻被重重關卡阻撓，因為必須提供結婚證明並申請簽證，這項審查至少五天，結婚證明也需返台申請，各種程序簡直寸步難行。

陳妻激動說，對阿提哈德航空公司極度失望，當下丈夫被帶走時，完全沒有人出面說明，包括航空公司與地勤人員也都未給予任何協助，就在眾目睽睽下帶走丈夫，且至今還沒有給出一個原因，她期盼丈夫返台後，媒體與立委能幫忙釐清事件真相。

回顧事件，陳男與妻子23日出發前往中東旅遊，抵達阿布達比準備要轉機到伊斯坦堡，陳男於登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名警察帶走。其妻子透過旅行社、台灣親友尋求協助，同時和駐杜拜辦事處聯絡，甚至找立委幫忙，但全無下文，讓她相當無助。

陳妻指出，28日清晨6點左右（台灣時間）她收到先生傳來訊息，告知自己在凌晨1點左右（杜拜時間）從警察局被釋放，但身上沒有護照、行李，只好先向杜拜辦事處長求救，處長將他帶回住所安置。

