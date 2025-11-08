丈夫死後領光他300萬存款！妻竟遭判刑5個月 法院揭關鍵原因

社會中心／林奇樺報導

嘉義一名婦人在丈夫過世後，竟偷偷持亡夫的印章與存摺，多次前往銀行提領存款，總金額超過300萬元。她辯稱錢是丈夫生前授權可做生活費及喪葬支出使用，但法院認定「授權隨死亡即消滅」，她此舉構成偽造文書罪。臺灣高等法院臺南分院日前撤銷一審無罪判決，改判婦人有期徒刑5個月，可易科罰金，並沒收不法所得約139萬7千元。

婦人在丈夫過世後，竟偷偷提領亡夫在銀行的存款，總金額超過300萬元。（示意圖／PIXABAY）

判決指出，被告張女是亡者林男的妻子，兩人沒有子女。林男死亡後，其遺產依法應由張女以及林男的胞姊、胞兄，三人共同繼承。張女明知亡夫死亡後已喪失權利能力，銀行帳戶如需提領須經全體繼承人同意，卻在未經同意的情況下，持亡夫存摺、印鑑前往銀行提領。

她在多次提款時，親手將亡夫印章蓋在取款憑條的存戶簽章欄內，冒名偽造亡夫簽章，再交給銀行行員辦理提領或轉匯至自己帳戶，五次共提領或轉匯303萬6200元。

張女辯稱，丈夫生前曾口頭表示銀行存款可留給她生活使用，其妹妹也出面作證。但法院查明，林男生前的存摺與印章向來自行保管，直到病重後才交由妻子保管以支付醫療費，並無證據顯示他授權妻子在死後繼續動用帳戶。

法官指出，依民法規定，委任契約於當事人死亡即告終止，亡者死亡後即不具法律行為能力。即便生前曾授權，也會隨死亡而消滅。她在丈夫過世後，仍以亡夫名義製作提款文件領錢，屬於偽造私文書行為，並損害銀行管理正確性與其他繼承人權益。

二審法官認為，張女在丈夫去世後未循合法程序處理遺產，卻擅自提款並使用亡夫印章，行為明顯違法。不過考量其中部分金額（約24萬元）確實用於喪葬費用、她又是共同繼承人之一，因此酌減沒收金額，最終僅沒收139萬7721元。

法院強調，即使行為人確實照顧亡者並支出喪葬費，仍不能以此作為行使偽造文書罪的抗辯理由；任何提款都應以繼承人名義、經全體同意後辦理。

臺南高分院撤銷原審無罪判決，改判張女5個月徒刑，可易科罰金，每日折算1000元，並沒收不法所得約139萬元。全案仍可上訴。

