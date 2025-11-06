丈夫每晚被搖醒！妻突不動了竟是中風 中西醫聯手奇蹟好轉

記者鄭玉如／台北報導

台東馬偕醫院推動中西醫整合復能治療，中風與失智患者透過針灸、復健及高壓氧治療，行動與語言能力明顯改善。（圖／台東馬偕醫院提供）

台東馬偕在年初中醫科成立後，補足馬偕醫療的重要一角，並推動中西醫整合的復能治療，不少中風、失智患者經西醫治療後，由中醫接手後續復能工作，多位病人的行動及語言能力都得到良好改善，這類病患主要透過針灸、搭配復健及高壓氧治療。以一名54歲女子為例，她每晚都會搖醒患呼吸中止症的丈夫，某天丈夫發現沒人搖他，醒來驚見妻子已昏迷，日後左側手腳偏癱、說話不清，經中西醫的聯手治療有了長足進步。

台東馬偕中醫科莊義明醫師表示，二次大戰後，65歲以上的人口比率增加，因為老化、飲食習慣、生活壓力造成腦部退化及腦循環變差，所引起的失智、中風病人越來越多。近日中醫科莊義明、神經內科胡智銘、復健科吳欣宜醫師，一同在分享會上交流臨床案例。

中醫科莊義明、神經內科胡智銘、復健科吳欣宜醫師分享案例，並為病人進步的成效而開心。（圖／台東馬偕醫院提供）

一名47歲胡姓男子3年前在高雄開聯結車，某日於停車場突然昏迷不醒，在高雄度過危險時期後回台東，經積極治療，原本因腦幹出血造成的右癱及說話不清的問題，目前右腳可站10分鐘、說話有邏輯。他表示「生病後體會到，人活著就是要開心」，他感謝所有幫助他的醫師，並積極配合治療，與自己的障礙對抗。

劉姓女子努力不間斷的針灸、高壓氧及復健，從原本不會說話，到現在已可完整唱出一首歌。（圖／台東馬偕醫院提供）

另一名54歲劉姓女子分享，過去因為丈夫有呼吸中止症的問題，身為太太的她，每晚都會留意丈夫的呼吸問題，一旦有異樣，就會用力搖醒他。直到有一天晚上，丈夫覺得奇怪「為何太太沒搖我了」，起來才發現太太因腦栓塞缺氧不動了，造成左側手腳偏癱、說話不清。從此，兩人依附的關係產生變化，丈夫擔起照顧之責，經中西醫的聯手治療，劉女也有長足進步。

中醫科莊義明表示，藉由中西醫全方位的醫療，讓這群原本對人生失去希望的病人，重新拾回往日的光彩。（圖／台東馬偕醫院提供）

還有一名陳姓阿嬤是失智患者，原來有情緒不穩、被害妄想、食慾不佳、睡眠品質差等問題。她的女兒表示，母親經過治療後，目前能夠與人對話，晚上睡眠品質變佳，還會要求訂報紙給她看，就連日照中心的照服員也直呼「阿嬤進步好多」。最後，中醫科莊義明表示，藉由中西醫全方位的醫療，讓這群原本對人生失去希望的病人，重新拾回往日的光彩，提升生活品質。

