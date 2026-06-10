丈夫盜領妻子存款近千萬元還債 葬送婚姻還被法院判刑

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〔記者李立法／屏東報導〕林姓男子因積欠債務，盜領妻子2筆郵局存款共980萬元，侵害許姓妻子權益及郵局管理帳務的正確性，林男不僅葬送婚姻，案經屏東地院審理後，還被依偽造文書罪分別判處1年6個月及1年10個月徒刑，並沒收或追繳不法所得，因林男另涉他案在審，待全部罪行確定後，再由檢方聲請裁定應執行刑，可上訴。

林姓男子因積欠債務，將歪腦筋動到妻子的郵局存款上，他未經許姓妻子的同意，持妻子的印章及郵局存摺，分2次提領430萬元及550萬元匯到他公司帳戶，妻子發現後氣得提告究責，雙方婚姻關係不久後也宣告結束。

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屏東地院審理期間，林男一度否認犯行，最後才認錯，但許姓婦人仍不願原諒林男，指林男不肯還錢，請求法官從重量刑。

法院認為林男除對告訴人造成嚴重財產權侵害外，並損害金融機構對於存戶資料管理的正確性，實屬不該，林男犯行使偽造私文書罪，各處1年6個月及1年10個月徒刑，並沒收或追繳不法所得980萬元，因林男另涉他案審理中，待全部罪行確定後再由檢方聲請裁定應執行刑。

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