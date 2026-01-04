丈夫看中古車「留暗號」遭妻抓包 網：排氣管快督進去

一名人妻察覺丈夫行為異常，他在某則看似汽車買賣的貼文底下，留言一串數字「41712」。由於該則訊息使用大量暗喻性詞彙描述女性特徵，讓她感到不對勁。不少網友指出，這是色情交易的接頭方式，丈夫疑似正在尋求性服務。

一名人妻察覺丈夫行為異常，疑似正在尋求性服務。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區臉書）

當事人將畫面截圖後，張貼至臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」尋求協助。從截圖可見，Threads平台上出現一篇「台中台灣本土性能車」貼文，內容顯示「車長168、車重50、車燈D-E」地點註明台中，並附上「41712」作為通關密碼，而原PO的丈夫追蹤該帳號，且還在留言區打上通關密碼。

貼文一出立刻引發網友討論，有人指出「車長」指的是身高、「車重」代表體重、「車燈」則暗指罩杯尺寸，完全與車輛交易無關，有網友諷刺「這規格很高，關鍵字是做不是坐」、「這是試車活動，但試完可能會得病」、「看來他的排氣管應該快督進去了」。

多數網友則勸說，「不要懷疑，這就是約砲」、「這麼明顯就不用猜了，建議直接放生」、「我這家庭主婦都看得懂了，一堆男生在護航，就是叫妓女，然後對方回覆女生的基本條件」、「不是約砲是買春」、「白話點告訴你，那是很多自拍裸露影片的網站，通常密碼是日期，輸入後就可以欣賞了」。

