丈夫遊中東竟遭武裝警帶走！妻視訊曝：人在杜拜警察局

雲林縣一名陳姓男子於本月23日與妻子前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，他突然被五名武裝人員強行帶走。其妻子在27日透過視訊向媒體透露，丈夫目前被拘留在杜拜警察局。她表示，丈夫在被帶走後失聯，家屬在台灣論壇上求助，最終透過台灣駐杜拜辦事處得知此消息。

根據陳妻的說法，她與丈夫於24日在阿布達比轉機時，丈夫遭到武裝人員的強制帶走，自己則獨自在外，面對突如其來的事件感到無助。她透過台灣的民意代表請求外交部協助，並感謝立委張嘉郡及立法院長韓國瑜的關心與支持。陳妻目前仍在跟隨旅行團，並在抵達土耳其安提阿後再次與媒體聯繫，表達對大家幫助的感激。目前只知丈夫有用手機向胞兄求助，透露自己被帶到很多地方，目前人在杜拜的警察局。

張嘉郡表示，得知事件後立即向外交部要求協助，並強調必須確保陳先生在當地的人身安全及法律權益。他指出，外交部應檢討並改善對於海外國人遭逮捕的應對措施，確保不再讓國人面臨無保障的風險。

