丈夫離世百日化悲為愛 基隆里長捐贈復康巴士

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市虹橋里長李碧霞今天捐贈基隆市政府1輛復康巴士。她說，今天是丈夫許振富離世後百日，她懷著感恩的心捐贈復康巴士，讓許振富的愛存留在人間。

捐贈典禮下午在基隆市政府前廣場舉行，包含基隆市副市長邱佩琳、市府社會處長楊玉欣等人出席，邱佩琳致贈李碧霞感謝狀，感謝李碧霞的善行義舉，嘉惠基隆市身障者。

李碧霞致詞提到丈夫時不禁悲從中來，她說，許振富是出生礦工家庭的貧寒學子，一生奉獻教育界，在基隆市銘傳國中任教36年，一生克勤克儉無怨無悔，更是孩子們的好爸爸。

談到認識許振富的過程，李碧霞說，當年她才14歲，根本不懂男女感情，她喜歡閱讀小說，向來好強的她，閱讀時遇到不認識的字就會想辦法理解，許振富就讀台灣省立基隆高中時，常到城隍廟前站牌等公車，而她阿姨的一名女兒與她同齡，兩人便一起向許振富請教不認識的字，因而結識許振富，也被許振富的好學精神打動。

邱佩琳表示，目前基隆市共有30輛復康巴士投入服務，為因應復康巴士車隊中有15輛車齡達10年以上，市府從民國112年起接受民間捐贈復康巴士，並優先汰換老舊車輛，截至今年1月共收車14輛，另有1輛正在洽談捐贈。

邱佩琳說，基隆市身心障礙人口約2萬2000餘名，去年復康巴士服務趟次已成長至2萬3120趟次，今年目標要成長至3萬6000趟次以上，讓更多市民能夠搭乘復康巴士。（編輯：李錫璋）1150113