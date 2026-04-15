丈夫駱武昌被爆曾被調查局吸收 鄭麗文直呼「太好笑了」：故事編成這樣

《鏡報》近日獨家報導指出，國民黨主席鄭麗文的丈夫駱武昌在大學時期曾被調查局人員接觸，要吸收為內線佈建「運用人員」。（圖／李鍾泉攝影、駱武昌照片翻攝自文化財金系網站）

《鏡報》近日獨家報導指出，國民黨主席鄭麗文的丈夫駱武昌在大學時期曾被調查局人員接觸，要吸收為內線佈建「運用人員」。鄭麗文今（15日）接受廣播專訪時直呼「太好笑了」，表示故事竟然可以編成這樣；她強調，自己在大學做過的事情從來沒有否定過，但沒有說過的話不需要往她身上抹。

《鏡報》本月初報導指出，根據國家檔案館內的一份調查局校園布建案，駱武昌在1988年接掌台大「大論社」社長前，就被調查局人員接觸，要吸收為內線佈建「運用人員」，化名「馬超」。

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鄭麗文今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，報導一出來，老公的大學同學就找她老公吃飯，然後在那邊虧、開玩笑；她笑說，連這種故事都可以編成這樣。

鄭麗文說，她人生做的事情，從來沒有否定過，也從來沒有遮掩過。她在大學做什麼事情，從來都是自己主動講的，「我做過的事情，我都是主動講；我去大陸我也講，我當著大陸朋友的面我也講。我從來沒有去掩飾過」。

鄭麗文表示，可是她沒有做過的事情、沒有說過的話，不需要這樣往她身上抹。不能說她現在做的事情都沒有辦法批評，就要去翻那個30、40年前的事情出來。之前就曾經被問過大學的事情，但她當年才18歲，要拿她18歲做的事情來幹嘛呢？

鄭麗文強調，而且她從來沒有否認過。主持人王淺秋也說，又不是做什麼見不得人的事，就是當時對整個社會環境的政治主張，「這是一個整個社會反省的過程」。



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