丈夫驚見妻兒4人慘死家中！東京命案現場留沾血斧頭刀具 警初步「排除他殺」

日本東京西東京市19日晚間驚傳家庭悲劇，一名36歲母親與其9歲、11歲、16歲的3名兒子被發現陳屍在自家住宅內，經送醫後全數宣告不治。現場發現沾血斧頭與刀具，警方初步排除外力入侵，研判高度可能為「父母攜帶年幼子女自殺」案件，詳細事發原因仍待釐清。

日本東京西東京市19日晚間驚傳家庭悲劇。（示意圖／Unsplash）

綜合日媒報導，案發於19日下午約5時30分，一名40多歲，且居住在東京都西東京市北町的父親返家發現住家門口掛著鏈條無法進入，他察覺異狀後立即報警。警方到場後與父親一同進屋，在住宅內發現母子4人倒臥，送醫後最終不治身亡。

警視廳指出，母親與就讀高一的16歲長子渾身是血的倒臥在二樓房間地板，頸部有明顯刺傷痕跡，附近發現一把沾血斧頭與一把菜刀，死因為割傷造成的失血過多；11歲次子與9歲三子則被發現躺在二樓另一間臥室床上，頸部留有疑似遭勒痕跡，死因為窒息。

警方調查後確認，現場門窗未遭破壞，亦無外人闖入跡象，整體狀況與他殺可能性不符。警視廳目前朝家庭成員自行犯案方向偵辦，並將持續釐清母親的行為動機、家庭狀況與事發背景，以還原案件全貌。

