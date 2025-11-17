丈夫一過世就被繼子趕出門！她上法院討公道，為什麼遭判「搬家、還錢」？律師嘆：早做2件事就好了





晚年遇真愛再婚，看似童話故事卻未必有幸福結局！律師蘇家宏日前在臉書分享案例，表示有位熟齡婦人再婚後與夫共築愛巢，本以為能安穩住到百年，沒想到丈夫一離世就被繼子告上法院，最後不但得搬家，還要每月支付數萬元「不當得利」給繼子。蘇家宏感嘆，「幸福需要法律來守護」，如果這位先生能在生前預立遺囑或將房子設定信託，就能保障太太擁有居住權，避免悲劇發生。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏表示，有位婦人為愛再婚，與丈夫住在兩人一起打造的幸福房子裡。沒想到，丈夫因病驟逝後，繼子一紙訴狀提告遷讓，讓她瞬間從「女主人」變「被告」！

這位太太認為，自己明明是合法配偶，也是繼承人之一，而且丈夫生前也親口說過：「這間房子妳就住到百年，沒問題！」更何況，夫妻財產、夫妻互相代理，她住在這裡是天經地義！

想不到繼母、繼子纏訟，法院卻判決太太得搬家，還要每月支付數萬元「不當得利」給繼子，讓她滿肚子委屈。法院所持理由有3點：

1、房子是「全體繼承人」的公同共有財產，未經同意，任何一人都不得排他占有。 2、先生的口頭承諾，若無具體證據佐證，法院不會採信。 3、太太是先生的「占有輔助人」，但當先生過世後，太太的合法占有權源也隨之消滅。

1理由可要求返還「不當得利」

簡單來說，太太雖是合法配偶，但在丈夫沒有遺囑或其他財務安排的狀態下，丈夫過世後，太太基於「繼承」的法律關係，成為房子的共有人，與繼子共同擁有房子。

依照《民法》第818條規定：「各共有人按其應有部分，對於共有物之全部有使用收益權。」所以繼子既然繼承了2分之1持分，依法即享有房子2分之1的所有權，可以使用及收益。

所以就算太太（繼母）原本就住在房子裡，但對共有物（房子）的特定部分使用收益，仍須徵得繼子同意，如果她不顧繼子的利益而就共有物之全部或一部任意使用收益，就算是侵害了繼子的權利。

繼子可以主張《民法》第767條的「物上請求權」；也可以依《民法》184條「侵權行為」之規定，主張繼母侵害他的所有權，請求繼母應該把房子清空，返還給共有人全體。

另外，《民法》第179條規定：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；雖有法律上原因而其後已不存在者亦同。」

繼母雖然是共有人之一，但只有2分之1的持分，如果逾越其應有部分2分之1的範圍而為使用或收益，繼子就可以就這部分依「不當得利」的規定予以請求。換句話說，繼母只有使用房子一半空間的權利，但因她「佔用整間房子」，繼子可以就佔用的部分要求返還「不當得利」，這也是為什麼法院判決繼母必須「每個月支付數萬元」給繼子的原因。

預立遺囑或信託，保障另一半居住權

蘇家宏感慨地說，「幸福需要法律來守護」，這位先生愛孩子、也愛枕邊人，但少了法律安排，身後恐徒留爭吵與傷害，「愛，就要愛得有智慧。」他表示，如果當年先生能早做2件事，這樣的悲劇或許就不會發生：

●立一份有效的遺囑，把房子留給太太； ●把房子設定信託，保障太太擁有居住權。

當然也有人疑惑：如果太太（繼母）在結婚後就「收養」繼子，是不是就不會產生類似的狀況？其實就算兩人在法律上是母子關係，先生過世後還是各為繼承人，兩人共同持有房子也是不變的事實，繼子同樣能對繼母佔用房子提告遷讓。

類似的狀況，也可能發生在沒生小孩的頂客族身上。禾宜地政士事務所創辦人李怡玲就遇過一個案例，一對熟年夫妻膝下無子女、父母也過世，先生往生後，原本兩人居住的住家兼店面，就由太太就與大伯、小叔共同繼承。

雖然太太握有2分之1產權，但大伯與小叔仍各占有4分之1，而兄弟倆的想法是「緊賣賣」，完全不顧太太住在裡面、還要做生意。這位太太消極抗拒大伯、小叔賣房的提議，結果有天回家，赫然發現小叔只穿著內褲在客廳走來走去，「他合法搬進來，就看你房子何時要賣掉？」李宜玲說，類似這樣的案例很多，如果沒有事先規劃，原本設想的圓滿結局也可能變人生悲劇。

