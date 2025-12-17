三三會理事長看對美關稅交涉 林伯豐：製造業是談判靠山

台美關稅最終議利率至今仍遲遲未出爐， 工商界對明年接單感到憂心。三三會理事長林伯豐昨（17）日表示，台灣應該集結政府行政、立法院及民間團體力量，共同努力與美方交涉，他相信台灣的製造業在全球供應鏈具備「不可取代的獨占性」，可作為政府談判時的最強靠山。

展望明年景氣，林伯豐認為，由於美國對等關稅尚未正式出爐，明年經濟走向仍存在變數，必須要觀察美國期中選舉過後的局勢才能進一步確認，目前正值年底接單關鍵期，關稅議題若能早日落幕，業者才能獲得最好的保障。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多udn報導

清純護理師轉行銀座酒店紅牌 她揭壓抑過往：很痛苦

下體搔癢以為小事…翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆

幼兒園「4天3夜遊澳門、珠海」掀議 價格曝光急喊卡

許允樂被傳有孕雙喜臨門？李玉璽鬆口回應了