三三會：若全面開放美國車 政府應評估衝擊與補貼機制

台美對等關稅談判取得共識，關稅降至15%且疊加，並賦予232條款的最惠國待遇。三三會副理事長韓家宇今（1/28）日表示，儘管談判團隊爭取到與日、韓同等的稅率條件，值得給予肯定，但對美投資承諾，以及未來可能面臨全面開放美國車或特定農產品進口的壓力，恐引發台灣產業空洞化疑慮，政府必須建立更透明的產業衝擊評估與補貼機制。

台美關稅談判總結確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等，台灣承諾對美投資5000億美元，包括企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，以及政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

三三會今日舉行1月例會，由副理事長韓家宇主持，他表示，台灣爭取到對等關稅15%，與日本、南韓等相同，但對中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力，美方若要求全面開放美國車或特定農產品進口，國內相關業者將面臨強烈競爭，大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。

韓家宇代表產業提出五大建議，首先， 應落實「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對受關稅影響的傳統產業，特別是農產品、機械、零組件，提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金；其次，建議設立專項基金支持供應鏈中小企業數位轉型與綠色生產，並協助開拓東南亞、歐盟等其他市場。

再來，強化雙向投資機制，應要求美方對台投資半導體、AI、國防、安控、次世代通訊的雙向投資承諾； 接著，儘速完成協議文本法律檢視，送交立法院審議，並公布詳細的產業衝擊評估報告；最後， 對等關稅是起點，應與美方展開避免雙重課稅、服務貿易、數位貿易等談判。

韓家宇重申，感謝談判人員的努力，讓台美對等關稅協定談妥，呼籲政府應積極推動完善的產業支持與透明機制，避免對弱勢產業與勞動者產生影響。

