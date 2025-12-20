三三讀書會助學 3分鐘募58萬

三三讀書會年度公益晚會，短短三十分鐘就募集突破五十八萬元的學童課輔助學金。(三三讀書會提供)

記者蔣謙正∕台南報導

三三讀書會年度公益晚會十九日熱鬧登場，今年為妙惠居士林慈善基金會募集七股、北門的弱勢學童課後輔導助學金，市長黃偉哲現場力挺，在「魔法有愛」主題催化下，場面熱烈繽紛，短短三十分鐘就突破五十八萬元，受助學童也以合唱「感謝你ㄟ愛」，感謝大家的關懷與溫暖。

市長黃偉哲、社會局長郭乃文、新聞處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌、農業局長李芳林、七股區長李佳隆、南藝大校長邱上嘉等貴賓到場致意。黃偉哲表示，三三讀書會有愛，讓社會更溫馨，公益有愛也少不了三三讀書會的參與，他感謝且表示敬意。

三三讀書會會長陳苡銜指出，設在七股的妙惠居士林慈善基金會多年來為七股、北門高、國中、小學的弱勢學童提供免費課後輔導，不僅專車接送，還提供點心晚餐，照顧扶持學童無數。由於聘請課輔老師等所需經費相當可觀，三三讀書會的會員們希望一起幫學子們撐起希望，更盼透過傳愛的力量，拋磚引玉，讓社會大眾一起送愛心到偏鄉，讓孩子們可以安心快樂繼續學習。

晚會以魔幻大遊行拉開序幕，會員們拿出渾身解數展現舞蹈、奇幻魔術等精彩表演、總顧問查名邦更美聲獻唱炒熱氣氛，課後輔導班的學童壓軸登場合照獻上感謝，暖心氣氛感動全場，也為活動劃下完美句點。