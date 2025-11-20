三三讀書會學AI生成 直呼好玩

三三讀書會月例會邀請長榮大學教授張瑛玿以「我與AI的距離」為主題，帶領大家認識人工智慧如何從日常、職場和創作全面融入我們的生活，內容淺顯易懂。

三三讀書會月例會十九日邀長榮大學教授張瑛玿以「我與ＡＩ的距離」為主題，帶領大家認識人工智慧如何從日常、職場和創作全面融入我們的日常生活，內容淺顯易懂，會員們實際操作，直呼生成式ＡＩ實用又好玩！

三三讀書會會長陳苡銜表示，讀書會每個月都有不同主題，讓三三成員保持學習習慣，與知識無縫接軌。

張瑛玿介紹常見的各類ＡＩ工具，特別是ChatGPT在文、圖上的操作，在生活應用方面，以貼近民眾的情境示例，包括健康管理提醒、旅遊行程規劃、家庭影像整理、語言翻譯、照片設計、節慶賀卡製作與工作文件整理等，都可以利用ＡＩ相關APP提升效率、創造更多餘裕與生活品質。

張瑛昭也鼓勵大家在科技快速發展的時代保持好奇與開放，讓ＡＩ成為生活與工作的強力夥伴，而不是距離。陳苡銜也表示，三三讀書會年度公益耶誕晚會將在十二月十九日舉行，在十一月初已爆滿，感謝各界熱情共襄盛舉，期待當日大家一起為北門七股弱勢學童助學點燈。