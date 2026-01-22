三三讀書會 李祐臣撫琴獻藝

三三讀書會元月活動邀請大提琴家李祐臣（右前一）舉辦牙雕欣賞的音樂沙龍。 （記者姚正玉攝）

記者姚正玉∕台南報導

三三讀書會開春元月邀請李祐臣「猛獁飾界」創辦人、曾獲台南市大提琴個人第一名的李祐臣舉辦音樂沙龍，在悠揚琴聲中，帶領大家認識精彩傳神的牙雕世界。

三三讀書會會長陳苡銜表示，李祐臣是三三最年輕的會員，是工程師也是音樂家，從小熱愛藝術且是大提琴比賽的常勝軍，讀的是中山醫職安系，在碩士畢業後創業成立自有品牌，此次邀請他現場演奏並把他最精彩的牙雕世界與大家分享。

李祐臣表示，有別於現存野生象種，猛獁象是遠古長毛象且已滅絕，其象牙保存在冰河時代地下數千年，由於已滅絕，被從西伯利亞凍土層開挖取得，並非現存象的威脅，因此可合法買賣，製成象牙印章或藝品。

李祐臣帶來直徑十四點五公分、自然分四十五層的象牙球、每層都可隨意轉動，精湛工藝讓在場會員們讚嘆。

本身也是音樂家經紀人的李祐臣也預告二月二十、二十七日邀台裔西班牙大提琴家李孟坡與蕭邦大賽及柴賽銀獎鋼琴家盧卡斯．金紐賽斯於國家音樂廳及衛武營音樂廳舉辦國際級音樂會「春滿金聲夢家吉」，機會難得，邀請樂迷一起欣賞難得音樂盛宴。