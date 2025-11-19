三上悠亞主場應援班表來了！本人超寵炸出「大顆籃球」晃暈台灣粉絲

娛樂中心／綜合報導



日本暗黑女神三上悠亞震撼宣布加盟台灣TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，即將與台灣職籃再續前緣的他，頻頻甜蜜喊話台灣粉絲，今（19日）公開三上悠亞在本季將現身的6場主場賽事應援班表，確定分別會在12月27、28日，明年1月17、18日，以及3月25、27日嗨翻主場，超配合台灣宣傳的三上悠亞，本人也及時轉發訊息，俏皮「秀出巨大籃球」跟台灣粉絲互動了。





日本暗黑女神三上悠亞震撼宣布加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，引爆台灣球迷期待。（圖／翻攝自IG@三上悠亞）

正式加盟P. LEAGUE+職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的三上悠亞，過去曾經是日本女子天團AKB48的姐妹團SKE48成員，2014年畢業後、隔年投入AV產業走紅，活動至今已收穫超過385萬名粉絲追隨，2023年再度從女優引退的他，除了專注經營個人品牌事業，更積極參與海內外公開活動，日前更驚喜加盟台灣職籃啦啦隊，讓粉絲超期待。





三上悠亞也第一時間轉發出勤消息，用「巨大籃球」俏皮遮住流量密碼，與粉絲熱情互動。（圖／翻攝自IG@三上悠亞）今日球團則公開一直以來超保密的三上悠亞應援班表，列出6場主場賽事應援出勤日「12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27」，12月27日對決台北台新戰神、12月28日開戰新北中信特攻，1月17日決鬥新北國王、1月18日迎接桃園台啤永豐雲豹、3月25日激鬥高雄全家海神，3月27日的主場最終將再次與新北國王相會，三上悠亞本人也透過社群轉發最新班表資訊，更俏皮以一顆「巨大籃球」擋住流量，讓粉絲急忙點入正文查看訊息。









