三上悠亞來了！加盟TPBL夢想家啦啦隊 應援排班時間曝光

三上悠亞加盟職籃夢想家隊啦啦隊。（翻攝三上悠亞IG）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家今（10日）震撼宣布，前偶像三上悠亞加入啦啦隊「Formosa Sexy」，大批粉絲嗨翻，「世界怎麼跟得上台灣」。

三上悠亞從SKE48出道，畢業後仍相當活躍，後來轉戰成人圈，有大批死忠粉絲追捧，而繼去年她以「一日啦啦隊女孩」現身夢想家主場後，如今她確定加入Formosa Sexy行列。

三上悠亞對此，表示：「非常期待與台灣的球迷再次見面。去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」

夢想家球團也透露，三上悠亞確定於接下來的例行賽主場中，有6次排班，「各位夢想家人們，一起期待一下吧」；不少球迷與粉絲被這突來的消息震驚，直呼「太興奮了啦！！！！！！」「不是吧…4/1還沒到啊」「世界怎麼跟得上台灣」。

