三上悠亞來台應援班表出爐！ 球團約球迷主場見：趕快存起來

三上悠亞來台應援的班表出爐，今年12月、明年1月及3月共計6場。（翻攝自IG@yua_mikami）

前AV天后、人氣偶像三上悠亞加盟台籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，球團先前預告她本季會有6場主場排班。今（19日）三上悠亞來台應援的班表終於出爐，令許多新生代夢迷大喊「三上老師我來了！」

根據球團今日釋出的宣傳海報，三上悠亞將披上Formosa Sexy啦啦隊25號戰袍，並於12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27日共6場賽事，現身夢想家主場台中洲際迷你蛋。

而6場賽事對應的踢館球隊依序為台北台新戰神、新北中信特攻、新北國王、桃園台啤永豐雲豹、高雄全家海神、新北國王。球團要球迷趕快存起來，相約主場見面。

