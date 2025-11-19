生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導

日本女星三上悠亞從成人影視界退役後，日前宣布加盟台籃夢想家啦啦隊，最新應援6場次時間也曝光，首戰將在12月27號主場對上台北台新戰神，而來自韓國的啦啦隊女神李多慧，也在社群公開掉淚畫面，令粉絲心疼不已，原來是因為YT訂閱人數破百萬，讓她超感謝台灣粉絲。

韓籍啦啦隊女孩李多慧：「蘋果皮有膳食纖維，我絕對不會削皮吃，會連皮一起吃。」盡量吃原型食物，保持高度自律，這是韓籍啦啦隊李多慧在台灣的日常，YT影片展現女神平易近人一面，不只宅男連女生都感興趣，而她最新脆文曝光，點閱已達到里程碑。破百萬難得時刻，李多慧難得默默掉淚，下班時間頂著大素顏，還是得記錄這歷史性一刻，感謝台灣粉絲也不忘說聲有點害羞請大家原諒，俏皮模樣惹的粉絲心疼留言喊加油，看完韓國籍女神還有另一位來自日本。

三上悠亞來台應援6場次曝光 李多慧破百萬訂閱鏡頭前掉淚

李多慧YT影片，常曝光居家生活日常保養。（圖／翻攝李多慧社群）三上悠亞走紅多年，近年卸下暗黑女神身分，持續嘗試不同領域工作，更積極瞄準台灣粉絲，日前宣布加盟台籃夢想家啦啦隊，讓不少粉絲驚呼不已。主持人(2024.1)：「三上悠亞小姐上台，讓我們掌聲歡迎。」

過去三上悠亞多次在台應援，每次出場都造成轟動。（圖／翻攝味全龍官方頻道）過去三上悠亞多次在台應援，每次出場都造成轟動，大批粉絲瘋狂響應，現在應援6場次的班表也曝光，球團宣布2025年首戰將在12月27對上台北台新戰神，再來是12月28號，來到2026年還有1月17和18，3月25和27號，女神一路陪伴到明年3月底，就怕粉絲心臟受不了，但恐怕還是得冷靜摩拳擦掌，準備搶票。

