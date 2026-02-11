三上悠亞傳演出靈異電影《降》 導演徐梓耀賣關子：保留神秘感
迎接2026年，凱渥釋出新年好消息，正式簽約香港導演徐梓耀。雙方早已建立深厚合作基礎。去年合作靈異話題電影《降》（Love Curse），由雷嘉汭擔綱女主角，亦邀請廖奕琁參與演出。
卡司陣容亦話題十足，除雷嘉汭與馬來西亞女星 Miko 黃潔琪同台演出外，之前更傳日本知名藝人三上悠亞參與其中。對此，徐梓耀僅低調表示「希望保留神祕感」，為作品增添更多想像空間。
該片以東南亞民間流傳的降頭傳說「開腳飯（Nasi Kangkang）」為題材，透過情感與人性視角，描繪一段因情感執念而引發、無法逆轉的靈異悲劇。
談及未來規劃，徐梓耀表示，台灣在戲劇開發、製作彈性與創作環境上具備高度成熟的產業條件，同時也擁有連結亞洲各地市場的重要位置，因此希望未來能嘗試定居台北，深化與台灣影視產業的合作。
徐梓耀現正與2025年馬來西亞票房冠軍電影《Blood Brothers》導演 Syafiq Yusof 聯合執導動作大片《Black Ops》，集結港台兩地頂尖動作團隊，並邀請多位馬來西亞一線影星領銜演出。
凱渥近年在戲劇與影像內容製作上持續加速，從IP開發、藝人經紀整合到品牌跨界內容製作，逐步建立完整的影視產業鏈。
川普脅阻美加跨境大橋開通 溫莎市長：太瘋狂了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...
