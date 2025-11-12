三上悠亞加盟台灣啦啦隊！昔曝「瘦身不瘦胸」減重菜單，美胸秘訣靠它





日本人氣前女優「三上悠亞」引退後，在2025年32歲時刻，宣告加盟P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊「Formosa Sexy」才1小時，就為夢想家官方IG收獲1.5萬按讚數，除了有網友挖出性感女神「今昔對比」畫面掀搶看潮，她的外貌進化史和保養方式，也再度成為外界關注「嬌點」。

三上悠亞「瘦身不瘦胸」減肥菜單

三上悠亞2023年引退時受訪曾透露「我不會運動，就是靠飲食控制」，她在引退後激瘦8kg，「瘦身不瘦胸」的減肥菜單，當時掀起網友羨慕和熱議。

三上悠亞引退後激瘦8kg，曾曝光「瘦身不瘦胸」減肥菜單掀起熱議。圖片來源：IG@yua_mikami

三上悠亞曾分享「瘦身不瘦胸」減肥菜單如下：

1. 不吃早餐：就算吃也是吃流體食物、水果，像是乳酪、果凍之類。

2. 中午：可能攝取一些澱粉類（碳水化合物）。

3. 晚餐：攝取含有冬粉的麻辣燙。

三上悠亞「美胸保養秘訣」

當時三上悠亞雖然整體體型小了一號，胸部卻仍然豐滿，對此她坦言「有特別花心思，維持罩杯不變」。尤其她在引退後曾代言內衣品牌，曾在代言活動上大方分享喜歡的內衣款式和美胸保養秘訣：

24小時穿著機能型內衣

早晚穿不同功能的款式內衣

三上悠亞也分享，原先沒有特別在意這些，但因為工作開始注意胸部保養，所以養成穿「機能型內衣睡覺」的習慣：「一直到現在，可能不需要穿了（引退後），但已經覺得不穿反而會怪怪的，所以每天都還是會穿著睡覺」，同時三上悠亞還會使用美胸霜和臀部保養霜，維持胸部、臀部狀態。

內衣款式怎麼選？

三上悠亞也建議女粉們，在內衣款式的選擇上，除了「舒適度」與「功能」，還是要以自己的喜好去選擇，她最喜歡的內衣品牌無論在舒適度、支撐度和製作工藝都很好，還能突顯身材比例、呈現豐滿胸型的視覺感受。

此外，三上悠亞也建議約會時「穿成套內衣會更好看」，她也大方透露內在美搭配小心機，自己其實會刻意「穿不同套內衣」，因為不想讓對方覺得自己有備而來，意外曝光美胸保養之外，與約會對象相處「欲拒還迎」妙招。

日本人氣女優三上悠亞引退後激瘦8kg「瘦身不瘦胸」，曾曝光美胸保養秘訣。圖片來源：IG@yua_mikami

