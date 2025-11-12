三上悠亞加盟台灣啦啦隊！昔曝「瘦身不瘦胸」減重菜單，美胸秘訣靠它
日本人氣前女優「三上悠亞」引退後，在2025年32歲時刻，宣告加盟P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊「Formosa Sexy」才1小時，就為夢想家官方IG收獲1.5萬按讚數，除了有網友挖出性感女神「今昔對比」畫面掀搶看潮，她的外貌進化史和保養方式，也再度成為外界關注「嬌點」。
三上悠亞「瘦身不瘦胸」減肥菜單
三上悠亞2023年引退時受訪曾透露「我不會運動，就是靠飲食控制」，她在引退後激瘦8kg，「瘦身不瘦胸」的減肥菜單，當時掀起網友羨慕和熱議。
三上悠亞曾分享「瘦身不瘦胸」減肥菜單如下：
1. 不吃早餐：就算吃也是吃流體食物、水果，像是乳酪、果凍之類。
2. 中午：可能攝取一些澱粉類（碳水化合物）。
3. 晚餐：攝取含有冬粉的麻辣燙。
三上悠亞「美胸保養秘訣」
當時三上悠亞雖然整體體型小了一號，胸部卻仍然豐滿，對此她坦言「有特別花心思，維持罩杯不變」。尤其她在引退後曾代言內衣品牌，曾在代言活動上大方分享喜歡的內衣款式和美胸保養秘訣：
24小時穿著機能型內衣
早晚穿不同功能的款式內衣
三上悠亞也分享，原先沒有特別在意這些，但因為工作開始注意胸部保養，所以養成穿「機能型內衣睡覺」的習慣：「一直到現在，可能不需要穿了（引退後），但已經覺得不穿反而會怪怪的，所以每天都還是會穿著睡覺」，同時三上悠亞還會使用美胸霜和臀部保養霜，維持胸部、臀部狀態。
內衣款式怎麼選？
三上悠亞也建議女粉們，在內衣款式的選擇上，除了「舒適度」與「功能」，還是要以自己的喜好去選擇，她最喜歡的內衣品牌無論在舒適度、支撐度和製作工藝都很好，還能突顯身材比例、呈現豐滿胸型的視覺感受。
此外，三上悠亞也建議約會時「穿成套內衣會更好看」，她也大方透露內在美搭配小心機，自己其實會刻意「穿不同套內衣」，因為不想讓對方覺得自己有備而來，意外曝光美胸保養之外，與約會對象相處「欲拒還迎」妙招。
更多造咖流行媒體報導
台籃震撼彈！三上悠亞重磅加盟夢想家啦啦隊，應援場次曝光
影／謝侑芯生前自認「吸渣體質」？遇暴力恐怖情人聲請保護令、不合就換對象
其他人也在看
【Threads上紅什麼】哈根達斯冬季限定「巧酥系列」奢華口感爆紅！全家湯匙餅乾創新登場
隨著秋冬到來，兩大冰品哈根達斯Häagen-Dazs、全家Fami!ce霜淇淋不約而同地推出期間限定濃郁系冰品，前者以經典巧酥為基底，結合日式抹茶和濃郁可可，打造冬季限定的奢華味蕾體驗；後者則攜手人氣IP「褲褲兔」推出綿密滑順「起marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
木村拓哉喜迎53歲生日 2愛女「出賣老爸」曬他半裸帥照
【緯來新聞網】日本男星木村拓哉今（13）日迎來53歲生日，兩位愛女木村心美（Cocomi）與木村光希緯來新聞網 ・ 4 小時前
金卡戴珊重啟個人美妝產品！宣布推出Skims Beauty
金卡戴珊 10多年前就踏入美妝界金卡戴珊Kim Kardashian對於美妝界一直相當感興趣，她在2012年時就與姊妹 Kourtney Kardashian、Khloé Kardashian合資推出名為Khroma Beaumarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
普發一萬購物推薦！9款宋智雅私下愛用釣系香水，約會穿上絕對能讓對象上癮
大家想好普發一萬要怎麼花了嗎？就快到了冬天這個最適合談戀愛的季節，編輯推薦可以利用這次機會入手一瓶能讓對象「上鉤」的香水，出演韓國戀綜《單身即地獄》而爆紅的宋智雅，在個人 YouTube 頻道上分享了自己最愛的香水清單，從經典的 Chanemarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
遠傳榮獲「台灣客服中心評鑑」金獎
(記者謝政儒綜合報導)遠傳今（12）日榮獲「台灣客服中心評鑑」金牌獎，成為連鎖電信通路業唯一第三度奪得金獎的客服團隊。此獎項肯定遠傳長年深耕「以客為本」的服務文化，結合AI科技、客戶心聲（VOC，Vo...自立晚報 ・ 16 小時前
63歲杜德偉結婚13周年大放閃！緊擁妻子告白「愛妳如初」 9歲兒子超萌入鏡
63歲香港唱跳歌手杜德偉與太太李曉冰感情極佳，近日他在社群平台曬出多張家庭合照，甜蜜慶祝結婚13週年紀念日，並寫下深情告白：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」姊妹淘 ・ 2 小時前
北市議會將審新壽解約金 蔣萬安盼順利通過
（中央社記者陳昱婷台北12日電）為助輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地，北市府正與新壽協商合意解約，金額今天將由台北市議會大會審議。台北市長蔣萬安說，希望順利通過，這週就能簽訂解約協議。中央社 ・ 1 天前
GODIVA X LABUBU 秋季聯名登場！榛果巧克力霜淇淋回歸，金屬湯匙必收藏
今年秋天GODIVA延續與「THE MONSTERS」的跨界合作，驚喜推出新一季聯名系列，開啟冒險新篇章。除了推出全新口味的霜淇淋及飲品系列外，更特別帶來多款令人心動的限定巧克力禮盒，延續未完的奇幻旅程。作為奢華頂級巧克力的領導品牌，GODmarie claire 美麗佳人 ・ 19 小時前
Gucci進軍雪峰之上，Chanel、Louis Vuitton再到Loro Piana「高山奢華」冬季滑雪競賽正式開打
近年來，「滑雪度假」已從專業運動轉化為全球性的冬季生活風潮。越來越多旅人為了追尋雪地中的自由與社交氛圍，前往阿爾卑斯、北海道或長白山等度假勝地展開一段刺激的「高山假期」。根據市場研究指出，全球山地與滑雪度假市場於2024年成長率以超過前年1marie claire 美麗佳人 ・ 19 小時前
Honda Care+ 回廠保養抽紅利積點 10,000 點！
Honda Taiwan 響應政府普發政策，推出限時回饋活動「政府普發，Honda加碼！」。凡於活動期間內回廠保養或回廠消費達指定金額，就有機會抽中 Honda 紅利積點 10,000 點，讓幸福再加倍！2GameSome ・ 1 天前
路跑／啦啦隊女神邊荷律現身台中舒跑杯 見證2. 6萬人齊聚開跑
全台最受歡迎的全民路跑盛會—台中市第42屆舒跑杯，9日在台中市政府開跑。活動一早湧入滿滿人潮，近2.6萬名跑者齊聚，為年度三場舒跑杯活動寫下最熱血的壓軸篇章。 活動現場亮點不斷，韓籍人氣啦啦隊女...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
軍事博物館完工延至明年 審計部藏魔鬼細節 曝新建過程「鋼筋外露」
國防部正在台北市大直興建「國家軍事博物館」，根據9月最新工程進度已達72％，但全案完工時間將落在明年，比原先預估的今年10月略為延後。而近日審計部發佈114年度中央政府總預算案半年結算查核報告指出，軍事博物館新建過程出現防火吸音材未過商檢即安裝，以及地下室出現鋼筋外露、混凝土保護層厚度不足等缺失。對自由時報 ・ 1 天前
《萬波》新口味「米麻糬芋泥奶茶」太誘人！軟黏口感+米香滋味，開賣時間價格一次看
《萬波》在11月推出全新秋冬限定「芋頭系列」，一口氣祭出「米麻糬芋泥奶茶」、「波霸芋泥奶茶」以及「芋泥奶茶」，其中「米麻糬芋泥奶茶」光視覺就相當吸睛。這款「米麻糬芋泥奶茶」堆疊軟糯米麻糬與細緻芋泥，以《萬波》經典的島嶼紅茶與錫蘭紅茶雙茶調製marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
中職》百轟重砲蘇智傑FA 接獲複數隊詢問
統一獅蘇智傑行使自由球員權利，所屬仁茂經紀公司透露有接到複數支球隊的電話，不過進度還沒那麼快，有進一步消息會再報告。統一獅為留人，從一開始就提出複數年合約要留住蘇智傑，仁茂經紀人蔡渝翔也表示很感謝統一，強調提FA並不代表一定要離開，畢竟蘇智傑是工會副理事長，也是希望能對棒球環境有幫助，藉由投入制度來自由時報 ・ 1 天前
11月網購囤貨必備開架榜單出爐！從素顏清潔到唇妝煥新，一次入手最強人氣單品！
STEP 1：卸得乾淨也要卸得溫柔——專科超微米卸妝水妝容是自信的展現，但好的卸妝才是保養的開始。連aespa成員Giselle的素顏透亮肌也被網友挖出愛用這瓶，就是專科超微米卸妝水！以Micellar Formula深層潔淨分子，像磁鐵一樣吸附底妝、防曬與毛孔髒污，厲害的卸淨力讓妝容一抹...styletc ・ 1 天前
《飛天小女警》主題館快閃台中！免費逛60款限定周邊，必買超萌小物推薦
【透過APP搖一搖功能，進入此頁面，恭喜你獲得抽獎資格囉】活動時間、獎品、辦法見文末。得獎名單將於此頁公告，並以e－mail通知得獎者。 超萌小女警即將降落台中啦！全台最大的花卉盛典「2025新食尚玩家 ・ 1 天前
Stray Kids 方燦x FENDI 單曲〈Roman Empire〉公開！攜手打造全新風格
當羅馬的千年文化遇上流行音樂的新浪潮，FENDI 與 Stray Kids 隊長方燦共同打造的〈Roman Empire〉，成為本季最具跨界話題的時尚與音樂企劃。延續早前在羅馬 FENDI 總部：義大利文化宮（Palazzo della Cmarie claire 美麗佳人 ・ 19 小時前
臺灣客服中心評鑑》遠傳智慧暖心服務 勇奪金獎
遠傳電信12日獲頒「臺灣客服中心評鑑」金牌獎，成為連鎖電信通路業唯一第三度奪得金獎的客服團隊。此獎項肯定遠傳長年深耕「以客為本」服務文化，結合AI科技、客戶心聲（VOC，Voice of Customer）管理與多元友善服務，實現「智慧＋溫度」企業文化，展現遠傳在AI智慧服務與人性化關懷上領先實力。工商時報 ・ 15 小時前
開架唇膏天花板都在這！3CE柔光小粉管、媚比琳鎖吻棒讓雙唇美到像天生好氣色
3CE粉漾柔光潤唇膏：韓系淡顏裸唇天花板3CE新作#柔光小粉管-粉漾柔光潤唇膏，以「一抹融唇」的輕柔質地掀起話題！結合雙重柔融科技與高濃度椰子保濕精粹，讓雙唇如被光暈包裹般透亮潤澤。九款色調橫跨裸棕、珊瑚橘、莓果紅，不論冷暖膚色皆能駕馭，#30「梨花大_肉桂卡布」散...styletc ・ 1 天前
「啦啦隊女神」爆熱戀中！孟潔街頭放閃馮晨軒 摸頭、牽手藏不住愛火
啦啦隊女神孟潔曾在《全明星運動會》擔任藍隊經理，活潑可愛的形象深植人心，感情生活也備受關注，先前她推出新歌〈可不可以只對我好〉，特別找來「餅乾」馮晨軒合作，兩人疑似因此擦出愛火，被週刊拍到兩人甜蜜約會，在街頭十指緊扣，上演摸頭殺，還一起回家，宛如熱戀中的情侶，對此，孟潔所屬的好看娛樂回應：「對於藝人的正常交友情況，公司不會過於干涉，謝謝！」鏡報 ・ 1 天前