三上悠亞加盟台籃夢想家啦啦隊 班表正式出爐「12/27台灣首秀」

台北市 / 武廷融 綜合報導

日本女神三上悠亞日前宣布加盟台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，而夢想家今(19)日公布三上悠亞新賽季的主場應援班表，分別為今年12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27，將現身主場台中洲際迷你蛋應援。

三上悠亞（Yua Mikami）去年以「一日啦啦隊成員」身份現身夢想家主場，引發熱烈話題。而TPBL福爾摩沙夢想家日前正式宣布，三上悠亞正式加入球團啦啦隊「Formosa Sexy」，不過對於三上悠亞應援場次班表保密到家。

廣告 廣告

夢想家今日終於公布，三上悠亞將於今年12月27日、12月28日來台灣啦啦隊首秀，並在明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27日現身夢想家主場台中洲際迷你蛋進行應援。而夢想家12月27日對上台北台新戰神、28日對上新北中信特攻。明年1月17日對決新北國王、18日對決桃園台啤永豐雲豹。3月25日則對上高雄全家海神，28日再次面對新北國王。

原始連結







更多華視新聞報導

雙11大戰開打！ 三大電商找啦啦隊女孩「熱舞應援」

職籃啦啦隊女神「闕闕」驚爆涉洗錢遭判刑！ 本人喊冤：也被騙、也是被害者

帳戶涉助詐團轉99.2萬 職籃啦啦隊「闕闕」判刑3月

