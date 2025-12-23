三上悠亞加盟夢想家啦啦隊！週末初登板應援 想吃麻辣燙

日本AV女優三上悠亞正式加盟台灣職籃夢想家啦啦隊，週末將首次登場應援！三上悠亞抵台後立即投入練習，還特地學中文向台灣粉絲問好，甜喊「糟糕」逗樂全場。據悉，她選擇背號「25」，諧音意指「微笑」，未來會頻繁來台，預計本季至少應援6場。三上悠亞的加入，使得台灣職運圈的日韓應援團大軍再添生力軍，為賽事注入更多國際魅力！

三上悠亞正式加盟台灣職籃啦啦隊，選了２５號作為背號。（圖／TVBS）

三上悠亞此次來台灣不僅為了應援表演，還將參加拍照會活動，門票已幾乎售罄。她選擇了背號25號，因為在日文中有帶來微笑的諧音意義。三上悠亞表示，雖然自己在日本還有工作，無法像其他啦啦隊成員一樣定居台灣，但未來會頻繁來台，下個月就會再度訪台，有時還會停留較長時間。根據夢想家隊方面透露，三上悠亞預計本季將在主場應援6場，也有望現身客場比賽。

三上悠亞除了主場之外，也有機會驚喜現身客場。（圖／TVBS）

值得一提的是，三上悠亞首次登場恰巧與洋基工程隊的「韓援4皇」——睦那京、李素敏、崔洪邏、朴淡備的合體表演，以及林志玲的助陣形成強烈對比。近年來，台灣職業運動圈的韓援潮流持續升溫，朴淡備加入樂天巨人啦啦隊後，洋基工程和中信兄弟均擁有四位韓籍應援成員。

三上悠亞一下機就直奔練舞室練應援，也表示隊長梓梓非常照顧她。（圖／TVBS）

此外，李珠珢的好友姜秀京也出現在電豹女隊的練習生名單中，她曾在韓國為棒球和籃球賽事應援，並在社群媒體上分享在台灣各地遊玩的影片。姜秀京還將與桂裕貞一同為台中排球隊進行1月的限定應援。觀察這些日韓應援成員的共同點是，多數在來台表演後便決定加盟台灣隊伍，使得日援韓援的人數不斷增加，為台灣職業運動帶來更多國際元素和吸引力。

