三上悠亞啦啦隊美照連發 在台結束2025甜喊：明年也要一起

三上悠亞啦啦隊美照連發，在台完成2025年工作。（資料圖／陳俊吉攝）

日本前女優三上悠亞近期加盟職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，並在27日完成連續2天的應援，吸引大批球迷湧入台中洲際迷你蛋搶看。隨著2025年即將結束，三上悠亞也在台灣完成今年最後的工作，更曬出一系列美照掀起粉絲暴動。

三上悠亞30日在社群發文，表示順利地完成了今年的工作，回顧一整年活動經歷，除了日本，她也很開心有不少出國的機會，並感謝各地粉絲的支持，「日本的粉絲們在我待在海外時也會掛心我的身體狀況，即使相隔兩地仍給予許多鼓勵，真的給我很大的支持，正因為有大家，我才能在其他地方繼續努力！」

另外，她大方地分享在台灣應援的美照，只見她身穿平口連身制服，緊身設計凸顯火辣的S曲線，傲人上圍也被擠出深邃事業線，下半身的白皙美腿一覽無遺，展現有活力又性感的一面，最後更說道：「明年也要一起創造很多回憶喔，最愛你們了！我會抱著感謝大家支持的心情，明年也會繼續加倍努力。」

貼文曝光後，不到24小時就吸引超過6萬人按讚，並熱情留言回應：「下個月見」、「超級可愛」、「新年快樂，天天開心」、「辛苦了！歡迎再一起來球場」、「無敵漂亮、可愛、性感」、「謝謝妳，跨年愉快」、「期待下次見面〜讓我們再一起努力」。此外，三上悠亞在台灣的應援工作，還有2026年的1月17日、1月18日、3月25日、3月27，勢必再度引起熱烈討論。

