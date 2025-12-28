三上悠亞在台應援首日突遇強震！ 深夜急發限動報平安

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

宜蘭縣外海昨（27）日晚間發生芮氏規模7.0強震，來自日本的人氣女神三上悠亞正巧遇上地震，事後她透過社群平台向粉絲報平安表示：「希望大家都能平安無事！」

中央氣象署指出，這起地震是繼921大地震及去年的0403大地震後，26年來台灣第3起規模達7以上的強震。地震發生當下，台灣東部海域劇烈搖晃，全台有感。三上悠亞在地震發生不久後，隨即透過IG限時動態發聲，直呼「剛剛地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安無事！」讓粉絲們鬆了一口氣。

三上悠亞近期加入啦啦隊「Formosa Sexy」福爾摩沙夢想家的應援行列，本周末27日、28日連2日現身球場替球隊應援，本季預計將進行6場主賽事應援。



