三上悠亞在台遇7.0強震！急發「22字中文限動」

娛樂中心／李明融報導

日本國民女神三上悠亞近期正式跨足台灣職籃，加入 TPBL 福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，昨（27）日她迎來初登場首秀，沒想到當天晚上就遇到罕見的規模7.0強烈地震，她隨即發佈中文限時動態關心台灣粉絲，引發討論。





三上悠亞來台應援「遇7.0強震」猛烈晃動！急發「22字中文限動」曝心情

地震發生後，三上悠亞用中文發佈限動關心大家狀況。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）

三上悠亞迎來TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」初登場首秀，吸引超過3000名球迷到場一睹女神本尊，夢想家最終以 108：98擊敗台北戰神，女神帶著「來台首勝」下班，沒想到同一天深夜就遭遇芮氏規模 7.0 的強烈地震，北部地區劇烈搖晃。三上悠亞隨即在 Instagram 發布限時動態，曬出精緻的「YUA 25」像素風格拼豆鑰匙圈，並用流暢的中文寫下：「剛剛地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安無事！」 字裡行間透露出對台灣災情的擔憂與溫柔的慰問。

三上悠亞來台應援「遇7.0強震」猛烈晃動！急發「22字中文限動」曝心情

三上悠亞這份即時的關懷讓許多台灣粉絲感到相當窩心，直誇女神「人美心也美」。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）

三上悠亞這份即時的關懷讓許多台灣粉絲感到相當窩心，直誇女神「人美心也美」，隨著首秀開出亮眼成績單，三上悠亞今日（28 日）將持續現身夢想家主場，為球隊加油打氣。若錯過這兩場盛事的球迷也別擔心，三上悠亞預計將在 2026 年 1 月 17 日、1 月 18 日的主場賽事中再次登場，屆時勢必將再次掀起一波「悠亞旋風」。

