三上悠亞應援場次曝光！夢想家主場迎女神 搶票戰先開打

（記者許皓庭／綜合報導）福爾摩沙夢想家今（19）日正式公布本季最受矚目的消息——新成員三上悠亞的主場應援班表。這位剛宣布加入 TPBL 夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的話題女神，確定將在六場主場賽事現身台中洲際迷你蛋，為球隊帶來全新焦點與觀賽亮點。

圖／福爾摩沙夢想家今（19）日正式公布本季最受矚目的消息——新成員三上悠亞的主場應援班表。（翻攝 formosasexytw Instagram）

夢想家球團表示，三上悠亞披上 25 號球衣的加盟消息公布後，造成球迷社群高度討論，而她的應援日期原先被列為球團內部最高層級資訊，經多日確認後，今日才正式公開完整班表。

根據最新公告，三上悠亞將參與的場次涵蓋今年年底與明年賽季中段，分別為 12 月 27 日、12 月 28 日，以及明年 1 月 17 日、1 月 18 日、3 月 25 日與 3 月 27 日。球團透露，這六場賽事均為夢想家精選主場，預計吸引大量球迷到場觀賽。

在賽事對手部分，三上悠亞的首次應援將於 12 月 27 日面對台北台新戰神，隔日迎戰新北中信特攻；進入明年 1 月，她將於 17 日對上新北國王，並在隔天 18 日迎戰目前位居聯盟龍頭的桃園台啤永豐雲豹。至於三上悠亞 3 月的兩場應援，對手分別為 3 月 25 日的高雄全家海神，以及 3 月 27 日最後一場主場賽事再度對決新北國王。

應援日期 對戰球隊 12/27 台北台新戰神 12/28 新北中信特攻 1/17 新北國王 1/18 桃園台啤永豐雲豹 3/25 高雄全家海神 3/27 新北國王

球團指出，三上悠亞加入後，Formosa Sexy 的陣容更具話題性，期望在本季能提升現場氣氛與球迷互動。相關應援演出內容也將依照主場主題同步調整，後續將陸續公布。

