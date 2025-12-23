三上悠亞應援白綠戰袍曝光 親揭背號25象徵「開心的笑容」

三上悠亞今日正式以夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員身分來台，。（圖／方萬民攝）

三上悠亞今（23日）正式以夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員身分來台，將在27日於主場中洲際迷你蛋賽事初登板應援，這也是她加入TPBL福爾摩沙夢想家後首次正式公開面對台灣媒體，三上悠亞表示：「很期待在媒體見面會上和台灣的媒體朋友們正式見面，也謝謝大家一直以來的關心與支持。我會好好準備，期待在夢想家主場和大家一起感受最熱烈的應援氛圍。」

三上悠亞換上啦啦隊身分、穿上白綠相間戰袍與台灣媒體公開見面。（圖／方萬民攝）

多次來台的三上悠亞，這次換上啦啦隊身分、穿上白綠相間戰袍與台灣媒體公開見面，她分享自己選擇25號應援的原因：「在日本25代表『開心笑的意思』，用25帶給大家開心歡樂」，她也分享加入的心中喜悅，「很開心，今年可以加入夢想家，也感謝球隊球團，啦啦隊隊員們非常感謝，接下來會盡所能努力，讓大家不要失望，希望粉絲可以支持她，或支持球隊」。

三上悠亞分享自己選擇25號應援的原因。（圖／方萬民攝）

此外，球團策略發展總監王信凱也表示，「去年有一日啦啦隊活動，球迷現場狀況反應不錯，有持續跟日方溝通」，漸漸促成這段合作。他也透露，三上悠亞昨天落地後，就跟隊長梓梓一起訓練到5點，希望場次也增多一點，在夢想家獲得更多關注」。

三上悠亞本季將在夢想家主場6場賽事登場應援，分別是今年12月27日、12月28日及明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27日，1月場次D-FANS優先購票時間明年1月5日中午12點到1月7日上午10點，全面開賣則是1月7日中午12點起，3月場次D-FANS優先購票明年2月25日中午12點到2月27日上午10點，全面開賣則是2月27日中午12點起。

