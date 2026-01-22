三上悠亞應援走光！遭邪惡視角偷拍「還被外流」隊長梓梓不忍發聲

娛樂中心／游舒婷報導

日本人氣女神三上悠亞宣布加盟夢想家啦啦隊 Formosa Sexy後，話題滿滿，每場應援總是吸引大批粉絲到場，希望朝聖女神一面。不過，近期三上悠亞應援時，遭到粉絲從一樓視角拍攝褲底，導致她的屁股部分不慎曝光，畫面流出也讓Formosa Sexy 隊長梓梓不忍發聲，呼籲粉絲們不要用這種視角拍攝啦啦隊。

三上悠亞。（圖／取自IG）

回顧該場應援，Formosa Sexy的成員們穿上浴衣表演，三上悠亞穿的是一套淺藍的服裝，配上短褲加上頭上的白色頭飾，看起來相當可愛。中間三上悠亞上到二樓觀眾席，帶動觀眾應援時，遭到一樓球迷從下往上拍，三上悠亞因為穿著短褲，導致屁股不小心曝光。

廣告 廣告

該張照片後來被放在網路上，還被瘋狂轉傳。球迷看到照片，認為這種視角相當不禮貌，引起大批網友討論。對此，夢想家啦啦隊隊長梓梓跳出來發聲，呼籲球迷尊重啦啦隊，不要用這種危險的視角拍攝，也不要發布到網路上。

更多三立新聞網報導

男星泰國按摩險被闖「私密處」！他嚇傻拒絕：爸媽還在旁邊

能讀名校是投對胎？她考上北一女驚覺：全班只有我爸是工人

好佛！這公司春節連放35天「開工還能領2萬」原因曝光超暖

22歲男輟學！靠AI做影片「一天只花2小時」年收突破2200萬

