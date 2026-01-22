三上悠亞應援遭偷拍！「邪惡視角」屁股蛋露出 隊長梓梓怒發聲

三上悠亞加盟夢想家啦啦隊後，場上賣力應援。（翻攝IG@yua_mikami）

女神三上悠亞加盟TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，球迷搶拍其應援畫面，沒想到卻有人偷偷從1樓偷拍三上悠亞底褲還曝光部分屁股蛋，引來網友撻伐。而隊長梓梓也發聲，呼籲球迷別用這種危險視角拍攝，或是散布至網路上。

三上悠亞加盟後一舉一動成鎂光燈焦點，她在場上也賣力應援，日前夢想家女孩日啦啦隊員們穿上浴衣熱舞，許多球迷都在社群上分享自己拍到的美照，引來不少迴響。

三上悠亞穿上浴衣可愛爆表。（翻攝IG@yua_mikami）

三上悠亞應援 屁股蛋遭偷拍

不過卻也有老鼠屎，有人眼見三上悠亞在二樓應援，竟從1樓朝上拍攝三上悠亞底褲，還拍到不慎露出的屁股蛋，惹來網友一片罵聲。

三上悠亞好身材也引發球迷關注。（翻攝IG@yua_mikami）

網瘋傳「邪惡視角」照 隊長發聲譴責

對此，從三上悠亞來台就一直照顧她的隊長梓梓（董梓甯），率先發聲喊話個案球迷「尊重啦啦隊」，別用這種危險視角拍攝，也別散布至網路上。

