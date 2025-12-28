三上悠亞應援首夜遇強震嚇壞！韓籍女神李雅英：現在有點暈

三上悠亞在台應援首夜遇強震，繁中發文「好可怕」。（圖／陳俊吉攝）

宜蘭外海27日深夜11點5分發生規模7.0地震，全台有感，台北市最大震度達4級，目前仍在評估後續影響。其中日本女神三上悠亞當晚才結束，在職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的首場應援，沒想到就遇上台灣的強震，讓她嚇得急忙報平安：「好可怕。」

三上悠亞27日晚間在台中洲際迷你蛋完成新賽季的第一場應援，當晚除了回味稍早應援的片段，也碰巧遇上今年首個規模7的強震，因此她立刻在限時動態以繁體中文發文：「剛剛地震好可怕」，並祈求平安：「我一切平安，希望大家都能平安無事！」

三上悠亞發文報平安。（圖／IG@yua_mikami）

而職棒富邦悍將啦啦隊「韓籍三本柱」之一的李雅英，雖有在台遇過地震的經驗，但此次強震仍讓她嚇得表示：「大家我沒事了……！請一定要注意安全！希望不要再有餘震了」，還心有餘悸說「不過現在還有點頭暈」。而與她一同相聚的韓籍女神朴善珠，則轉發兩人的合照報平安：「我們OK」，顯示並未受到影響。

至於另一名富邦三本柱的南珉貞，是在地震發生後緊急發文：「地震好大」，還連續用6個驚嘆號和5個驚恐的表情符號，表達當下被嚇壞的心情，立刻引來網友熱烈討論，「我嚇爛」、「沒有嚇到吧？平安就好」、「珉貞成為真正的台灣人，地震先發文」、「台灣人無誤，知道先發文」、「心臟都要跳出來了」。

