三上悠亞應援「邪惡視角」瘋傳 梓梓說重話：別散布！

日本性感女神三上悠亞加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，上周末在主場應援時，有球迷從一樓拍攝站在二樓跳舞的她，看似隨時都有走光的可能，這讓隊長梓梓主動在社群平台發聲，呼籲球迷不要再以危險或不尊重的角度拍攝成員，更不應將相關畫面上傳散布。

三上悠亞。（資料照／譚兆青攝）

夢想家上週舉辦主題活動《夢の戀》，啦啦隊全員換上浴衣搭配短褲的造型登場，而眾所矚目的三上悠亞也換上可愛清新的浴衣現身應援，在觀眾席及場邊來回穿梭，相關畫面隨即在社群上瘋傳。

不過後續卻有幾張爭議畫面曝光，可以看到有球迷從一樓觀眾席的視角，朝著站在二樓應援區應援的三上悠亞拍攝，但因角度過低，讓她看起來隨時都有走光的可能，不少網友看完後都認為這樣的拍攝視角有些不妥。

對於這樣的畫面在網上流傳，隊長梓梓主動在社群平台發聲，呼籲球迷不要再以危險或不尊重的角度拍攝成員，更不應將相關畫面上傳散布。

