三上悠亞放福利化身禮物謝粉絲！巨大蝴蝶結包不住

2026年才剛揭幕，日本前暗黑女星三上悠亞就火速在社群平台送上新年「第一波福利」，她在1月1日於Instagram發文，感謝粉絲一路以來對她在2025年的支持，同時以一組「新年辣照」作為回饋，讓粉絲一早就被驚喜炸醒。照片中，三上悠亞將自己打扮成一份「行走的禮物」，胸前只繫著水藍色大蝴蝶結，造型既夢幻又大膽，畫面一曝光立刻引發熱烈討論，不少網友直呼「這個新年禮物太犯規」。





2026首日就開炸 三上悠亞蝴蝶結造型謝粉絲掀暴動

三上悠亞穿著水藍色蝴蝶結裝擺出俏皮姿勢，辣翻一票網友。（圖／翻攝自IG@yua_mikami）

三上悠亞日前正式加入台灣TPBL 福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，前幾日首度登場應援後，她在個人Instagram發出應援表演照，掀起不少網友熱烈討論。1月1日三上悠亞再度發出一組「新年辣照」感謝粉絲，從照片中可見，她的上身幾乎只靠蝴蝶結撐場，白皙肌膚與傲人上圍視覺衝擊感十足，讓粉絲忍不住替蝴蝶結的「防線」捏把冷汗。另一組照片則改走可愛路線，她戴著毛絨絨的動物掌手套，雙腿套上同款及膝長靴，整體造型呼應生肖主題，性感中又多了幾分俏皮。三上悠亞在貼文中寫下新年祝福，提到希望珍惜每一件微小的事，一路努力奔向2026年，並祝福大家新的一年充滿幸福。

2026首日就開炸 三上悠亞蝴蝶結造型謝粉絲掀暴動

三上悠亞另一組照片則是因應馬年主題，穿上毛茸茸手套。（圖／翻攝自IG@yua_mikami）

貼文曝光後，留言區瞬間湧入大量粉絲回應，直呼「馬年主題也太可愛」、「性感教主完全沒打算放過大家」。值得一提的是，三上悠亞雖然早已從AV界引退，但人氣絲毫未減，近年成功轉型，活躍於時尚、品牌合作與社群經營，近期不只現身台灣，擔任啦啦隊成員，還積極上日本綜藝節目，持續出現在觀眾的視野當中。





