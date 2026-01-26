三上悠亞新家裝潢砸2000萬 眾人一聽驚問：確定不是買房？

日本女星三上悠亞近期加盟TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，在台灣人氣變得更高，最近她在接受訪問時就提到，自己的新家裝潢費用高達2000萬日圓，驚人數字讓現場來賓都看傻眼，當場問道：「這確定不是買房子的錢嗎？」

三上悠亞。（資料照／譚兆青攝）

三上悠亞近日登上深夜綜藝節目《有吉QUIZ》，大方分享最近買了房子，並透露光是裝潢費用就高達2000萬日圓，換算約新台幣408萬元，驚人數字讓現場來賓全數看傻，當場追問：「這確定不是買房子的錢嗎？」三上悠亞神情淡定回應：「真的只是裝潢費。」

三上悠亞分享，新家不只打造全新化妝間，還特別訂製床架，並規劃完整的更衣空間與大量吊掛衣物的設計，讓生活與工作能同時兼顧，不僅如此，為了避免入住後還要忍受施工的不便，她會先等新家全部裝潢完成後，才會一口氣搬入。

