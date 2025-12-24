三上悠亞正式殺入尾牙戰局！年末頒獎當「驚喜嘉賓」男主持：太扯了啦

娛樂中心／綜合報導

三上悠亞加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（圖／記者劉彥池攝影）

日本性感女神三上悠亞近期在台灣動向頻頻，先是加入職籃夢想家啦啦隊，緊接著年末行程一波接一波，從應援到台灣各類活動全面展開，被外界視為正式「加入台灣跨年與尾牙戰局」。近日她低調現身一場直播公司所舉辦的年度頒獎典禮，擔任驚喜抽獎嘉賓，讓現場氣氛瞬間沸騰，連主持人黃豪平都忍不住在社群直呼「太扯了啦」

只見當天三上悠亞以一襲黑白配色禮服亮相，上半身為黑色平口設計，下身則搭配白色蓬裙，整體造型簡潔卻吸睛，在典禮現場格外搶眼。這場頒獎活動被不少業界人士解讀為她正式進軍台灣年末活動市場的其中一站，將與各啦啦隊們爭奪這塊市場。

三上悠亞擔任直播頒獎活動的驚喜抽獎嘉賓。（圖／翻攝自IG @smaljohn）

事實上，三上悠亞此行來台的重點行程之一，正是宣布正式加盟TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊。在媒體見面會上透露，選擇「25 號」作為應援背號，取自日文諧音「開心地笑」，盼能透過應援為球迷帶來正面能量。這也是她從「限定啦啦隊員」升格為正式成員的重要轉折，同時她也認真與隊長梓梓練舞畫面。

三上悠亞不僅加入台灣啦啦隊更正式殺入年末尾牙活動戰局。（圖／翻攝自IG @smaljohn）

據悉，三上悠亞已提前在日本完成應援舞訓練，準備好5至6 支完整舞碼，未來將在多場主場賽事中登場應援，沒有意外明年會經常看到三上悠亞的身影。不少網友直言，「今年尾牙真的捲起來了」、「跨年戰局多了一個重量級人物」，三上悠亞的台灣年末行程，顯然才正要開始。

