三上悠亞浴衣應援竟被偷拍「走光危險視角」惹怒隊長梓梓

日本女神三上悠亞（中）。（圖／TPBL提供）

日本女星三上悠亞本季加入職籃新北國王合作的夢想家啦啦隊Formosa Sexy，話題性十足。上周球隊舉辦主題應援活動，她與全體成員換上浴衣造型登場，吸引大量球迷關注，現場氣氛熱烈，也成為比賽焦點之一。怎料，女神卻有觀眾違規拍攝裙底走光照，讓啦啦隊隊長梓梓火大開罵。

Formosa Sexy近日舉辦「夢の戀」主題，啦啦隊成員統一穿著浴衣搭配短褲演出，造型亮眼吸睛。三上悠亞身穿淺藍色服裝，展現俏皮活力，中場更走上二樓觀眾席帶動應援，但卻有一樓球迷以由下往上拍攝，拍到三上悠亞裙底畫面。

由於拍攝角度不當，加上服裝設計關係，相關畫面在網路上被轉傳後引起討論，不少網友認為該視角相當不尊重表演者，也擔心類似行為恐造成安全與隱私疑慮，事件隨即在社群平台掀起熱議。

根據《ETtoday新聞網》報導，面對成員遭不當拍攝情況，啦啦隊隊長梓梓出面回應，呼籲球迷切勿使用「危險視角」拍攝啦啦隊員，更不要將相關影像上傳或散布於網路。她也強調，希望大家能以尊重態度欣賞表演，讓應援文化回歸單純與友善。

