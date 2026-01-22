三上悠亞激短浴衣熱舞！「邪惡視角」私密部位偷拍片瘋傳 梓梓怒發聲

看不下去三上悠亞被偷拍，隊長梓梓發聲。翻攝IG@yua_mikami、t40533

AV女神三上悠亞近來加入夢想家啦啦隊Formosa Sexy，吸引大批粉絲進球場朝聖女神，然而上週末三上悠亞出席應援時，竟有球迷偷拍她的私密部位，不尊重女孩的行為惹怒隊長梓梓，她也鄭重呼籲，希望大家別用這種視角拍攝，也不要外流任何影片。

三上悠亞上週出席應援，換上激短藍色浴衣，大秀一雙白皙大長腿，在場上自信勁歌熱舞，展現性感活力，然而三上悠亞當天卻遭到偷拍，這些影片都在散布在網路上，對此，梓梓也發聲，希望球迷們能以尊重態度觀賽，請大家別以危險視角拍攝啦啦隊員，更不要胡亂上傳影片。

三上悠亞加入夢想家啦啦隊Formosa Sexy。攝影董孟航

事實上，三上悠亞過去曾被梓梓大讚工作態度認真專業，上場前就已經把5到6支應援曲背熟，完全不會有不熟的狀況，不僅如此，當她因為重感冒失聲時，三上悠亞默默發現，還請經紀人特別去買喉糖給她，讓梓梓感動直呼對方超貼心，她也準備了護手霜作為入隊見面禮。



