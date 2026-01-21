三上悠亞球場坐「審判椅」應援「星爵」 助陣《關鍵公敵》詮釋最辣審判場景

日本人氣偶像三上悠亞與電影《關鍵公敵》跨界合作，在球場大跳椅子應援舞。索尼影業提供

「星爵」克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》17日於台中福爾摩沙夢想家主場，驚喜邀來日本人氣偶像三上悠亞跨界合作，她坐上電影中標誌性的「審判之椅」大跳應援舞，超強魅力讓全場氣氛沸騰。意想不到的宣傳手法讓幸運觀眾直呼精彩，更有粉絲直言：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板！」

三上悠亞詮釋星爵審判場景 最強外援女神引爆球場最高點

在台灣擁有極高人氣的三上悠亞，此次化身《關鍵公敵》驚喜嘉賓，重新詮釋克里斯普瑞特在片中被AI法官審判的緊張氛圍。《關鍵公敵》由《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫執導，網羅克里斯普瑞特與蕾貝卡弗格森聯手演出。故事設定在不久的未來，一名重案組警探被指控謀殺妻子，諷刺的是，他曾是推動AI仁慈法庭的推手，如今卻被銬在審判椅上，必須在90分鐘內向AI證明清白。

AI法庭審判椅空降信義區 限時挑戰向法官證明你沒醉

除了球場的夢幻聯動，電影中令罪犯聞風喪膽的「AI法庭審判椅」將於本週五（23日）現身台北信義區。電影公司在台虎信義舉辦公開審判活動，挑戰「有醉男女」向AI法官證明清醒。1月23日至2月5日活動期間，只要坐上審判椅並將計時器精準按下電影上映日「02'06」，挑戰成功即可免費兌換電影特調乙杯，邀請民眾親身體驗片中抽絲剝繭的緊張感。

口碑場1月底先行開跑 星爵攜手蕾貝卡弗格森揭開謀殺真相

《關鍵公敵》不僅有震撼的視覺特效，更深入探討AI系統下的道德與真相。克里斯普瑞特飾演的警探在法庭抽絲剝繭過程中，逐漸發現這起謀殺案背後藏有更致命的威脅。《關鍵公敵》將於2026年1月30日起推出口碑場，並於2月6日正式上映。



