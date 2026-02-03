三上悠亞的「毛」天價競標金額曝 本人都嚇到：原來這麼值錢

三上悠亞「女優時期收入」是祕密。（翻攝IG@yua_mikami）

前偶像、AV女優三上悠亞引退後轉型女星，近日她在綜藝節目上透露曾在網路看到自己的「體毛」被拿去拍賣，競標價喊到60萬元，讓她相當吃驚。

朝日電視台節目「有吉クイズ」1日播出，曾是一線AV女優三上悠亞不免被問及女優時期收入，但她三緘其口，強調經紀人與周遭都會提醒「絕不要透露」。

不過2023年三上悠亞送給自己一份大禮，是一隻1千萬日圓高級手錶，做為自己引退紀念。

另外，三上悠亞也透露，先前曾在拍賣網站看到夾有自己「體毛」的交換卡被拿上網競標，從起拍價1000日圓（約新台幣200元）被喊到300萬日圓（約新台幣60.9萬元），連就她都震驚到「原來我的毛如此有價值」。

