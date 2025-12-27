三上悠亞社群驚見「吊嘎美男」 全場急哭：打咩

娛樂中心／綜合報導

P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊Formosa Sexy，迎來「最強外援」三上悠亞（Yua Mikami）。今（27）日就是台灣球迷期待已久的首次應援亮相，眾多粉絲持續緊盯三上悠亞的社群動態。她26日晚間突然在社群平台X上傳一張「吊嘎美男照」，畫面流出讓一眾粉絲急哭喊「打咩」。





三上悠亞「極樂耶誕戰袍」剛上傳！社群突PO「吊嘎美男」59萬人急哭：打咩

三上悠亞辣穿耶誕戰袍，絕頂視角0遮掩放送。（圖／翻攝「yua_mikami」IG）

在網路擁有超過386.8萬位粉絲追蹤的日本人氣偶像三上悠亞，在正式登上台灣職籃應援舞台前夕，搶先釋出耶誕福利美照。IG影片可見，她換上兩截式清涼戰袍亮相，極小的布料讓大片雪白無暇美肌和水蛇纖腰全跑出來透氣，下身的蕾絲三角布料短到勉強蓋住危險地帶。

三上悠亞用AI變身「吊嘎美男」，59萬人湧入朝聖。（圖／翻攝「yua_mikami」IG）

三上悠亞26日晚間又轉戰社群平台X，曬出一張透過AI軟體生成的美男子形象。畫面可見，男版三上悠亞以白色吊嘎、短髮中性裝扮亮相，單手托腮對鏡頭露出淡淡微笑，超反差畫面曝光至今已聚集59.1萬人次圍觀，有人看到前襟起伏劇烈消風的模樣，全急哭留言狂喊「打咩」、「變了」。

原文出處：三上悠亞「極樂耶誕戰袍」剛上傳！社群突PO「吊嘎美男」59萬人急哭：打咩

